El intendente Jorge participó de la inauguración de la muestra “Natividad, cuna verde” de Cecilia Espinoza en Casa Baca

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la inauguración de la muestra de artes visuales “Natividad, cuna verde”, de la artista jujeña Cecilia Espinoza, que se exhibe en el Centro Cultural Mirentxu – Casa Baca, ubicado en el corazón del barrio Los Perales.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de cerrar el año acompañando y promoviendo el arte local, y agradeció especialmente a la artista por compartir su obra en un espacio tan significativo para la ciudad. “Estamos cerrando un año muy especial y es un honor albergar esta obra. Cecilia Espinoza es, sin lugar a dudas, una de las grandes mujeres artistas jujeñas, que expone sobre una región tan diversa y rica de la provincia como son las Yungas. En su trabajo logra transportar la potencia del verde, la biodiversidad y todo lo que existe en esta región tan especial”, expresó.

Asimismo, resaltó la gran convocatoria que tuvo la inauguración, con visitantes provenientes de distintos puntos del país, como Buenos Aires y Córdoba. “Es muy hermoso ver Casa Baca colmada de gente que conoció esta exposición a través de las redes y vino a descubrir el trabajo de esta valiosa artista. Recomendamos visitar la muestra en esta época del año, en un lugar tan accesible y tan vinculado a nuestro Parque Botánico, donde todo ese espíritu también se expresa en la obra”, añadió.

Por su parte, la artista Cecilia Espinoza agradeció la invitación y destacó el carácter íntimo y cálido del espacio expositivo. “Casa Baca es un hogar, y ‘Natividad, cuna verde’ tiene que ver justamente con eso: con mi hogar, con mi origen. Mis obras reflejan mi recorrido, mi andar, mi selección y recolección, y también ese proceso de ordenar la mente y el corazón para que nazcan estas piezas”, señaló.

La artista explicó que todas las obras expuestas remiten al inicio de la vida y a lo nuevo, con un mensaje pensado para que el espectador pueda encontrar en ellas una motivación personal. Además, subrayó la importancia de visibilizar la estética de las Yungas como parte de la identidad jujeña. “Muchas veces se asocia Jujuy solo con lo andino, pero mi lugar es la selva, el tucán, el yaguareté, los verdes que inundan la biodiversidad. Poder mostrar esta otra estética también es mostrar otra cara de nuestra provincia”, remarcó.

A su turno, Elena Bardi, directora de Patrimonio Cultural y Museos, a cargo de Casa Baca, expresó su satisfacción por recibir la muestra y valoró la profundidad de la obra de Espinoza. “Cecilia tiene una mirada muy profunda de la vida y una conexión muy fuerte con la naturaleza. Su obra es potente, con un fuerte sentido de identidad, y sin dudas enaltece a Casa Baca. Estamos muy felices de poder cobijar este trabajo y seguir difundiendo el arte jujeño”, sostuvo.

Finalmente, invitó a la comunidad a visitar la exposición, que permanecerá abierta durante un mes y medio. Además, destacó que los visitantes podrán disfrutar de un video documental realizado por el equipo de Cultura, dirigido por Félix González, que permite conocer más de cerca la casa, el entorno y el proceso creativo de la artista.

Nota audiovisual: https://youtu.be/C4fz5LX5SoY