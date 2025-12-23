Concierto de la Orquesta Juvenil por Siempre

Este lunes, la Orquesta Juvenil por Siempre ofrece un concierto que marca el cierre de un año de trabajo, ensayos y crecimiento artístico colectivo en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

La presentación de esta orquesta conformada por jóvenes músicos es el resultado de un proceso formativo que combina disciplina, talento y pasión por la música académica. El repertorio seleccionado para esta ocasión refleja el nivel alcanzado por la agrupación y la madurez interpretativa que surge del trabajo sostenido en el tiempo.

La Plaza del Éxodo se convierte en auditorio al aire libre, en un encuentro donde la comunidad puede ser testigo del potencial artístico de las nuevas generaciones que apuestan por la música como proyecto de vida y transformación personal.

El Ministerio de Cultura y Turismo respalda la formación de orquestas juveniles como herramienta de desarrollo cultural y social, reconociendo que estos espacios no solo forman músicos, sino que construyen ciudadanía desde el arte.

Una noche para celebrar el esfuerzo, el talento y la promesa de una generación que encuentra en la música el lenguaje perfecto para expresarse y conectar con su comunidad.