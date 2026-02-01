Cultura. Cabalgata en homenaje a Jorge Cafrune por un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad

Se estima la participación de más de 300 gauchos a caballo, que realizarán el recorrido desde San Salvador de Jujuy hasta El Carmen.

La Secretaría de Cultura de la provincia junto a autoridades del departamento de El Carmen, llevan adelante el programa de actividades para conmemorar el legado de Jorge Cafrune.

Con el apoyo de diversos municipios y agrupaciones gauchas, se llevarán a cabo dos grandes encuentros buscan mantener vigente la memoria y la obra del recordado cantor.

Serenata Homenaje y Cabalgata oficial

31 de Enero | Serenata Homenaje: se realizó en el día de ayer, la jornada central de música se realizará en la Plaza Central de El Carmen. El escenario contó con la participación especial de Los Cantores del Alba, además de las actuaciones de Becho Riveiro, Silvina Rodríguez, Darío Zapana y diversas escuelas de danzas que brindarán un marco artístico a esta nueva edición.

7 de Febrero | Marcha a Caballo: Se llevará a cabo la tradicional cabalgata que une San Salvador de Jujuy con el destino final del homenaje. El trayecto contará con la participación activa de los municipios de Los Alisos y San Antonio, integrando a la familia gaucha en un almuerzo de camaradería en el Centro Gaucho de Los Alisos. Se estima la llegada de más de 300 gauchos a caballo.

La Directora de Cultura, Jesica Avalos, brindó detalles sobre la organización desde la Plaza Vilca, resaltando el valor federal del evento:

“El 7 de febrero realizaremos la tradicional cabalgata partiendo desde la capital jujeña, con la participación de municipios hermanos y la presencia de cientos de gauchos que se suman a este justo reconocimiento.»

Invitación a la comunidad