Cultura. Carnaval 2026: San Antonio presenta su agenda de celebraciones populares

Los festejos se desarrollarán del 7 al 28 de febrero con propuestas para la niñez, encuentros tradicionales y participación de agrupaciones gauchas.

La Secretaría de Cultura informó el cronograma de actividades del Carnaval 2026 en San Antonio, que se desarrollará entre el 7 y el 28 de febrero con distintas celebraciones en la localidad y zonas cercanas, poniendo en valor las expresiones culturales y tradicionales de la región.

El sábado 7 de febrero tendrá lugar el Carnaval de los Niños en Los Alisos, y el domingo 8 los festejos continuarán en la Plaza San Martín de San Antonio, con el acompañamiento de las agrupaciones gauchas de San Martín de los Paños, el Centro Tradicionalista Gaucho de San Antonio y la agrupación “Pisao y Dominao”.

Entre las actividades destacadas, el 15 de febrero se realizará el Carnaval Carpero del Centro Tradicionalista Gaucho, una de las instituciones más antiguas de la provincia, con almuerzo criollo, fogón y la presentación de diversos conjuntos musicales durante la jornada.