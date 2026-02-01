Cultura. El Carnaval jujeño llegó a Mina Clavero

La música y el baile fueron protagonistas junto a Takiri, Wara Calpanchay, Coroico y Los Tekis.

Desde el corazón de Jujuy, llegó el Carnaval a Mina Clavero, en Córdoba, para llenar sus calles de cultura, alegría, música y danza, junto a la comparsa, celebrando una de las fiestas más ancestrales y vibrantes del norte argentino.

Los diablos del Carnaval tomaron las calles, encendiendo sonrisas en un pasacalle colorido hasta el anfiteatro, donde se armó la gran fiesta.

La música y el baile fueron protagonistas junto al grupo Takiri, el carisma de Wara Calpanchay, Coroico, Los Tekis y ese espíritu festivo que invita a bailar, compartir y sentir Jujuy en cada rincón.

Así, Mina Clavero se convirtió en escenario del carnaval, promocionando a Jujuy como destino turístico y cultural.

Jujuy no solo se visita… Jujuy se vive. Jujuy es magia pura.