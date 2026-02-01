Cultura. Lanzaron la segunda edición de Estación Carnaval en Volcán

Comparsas, diablos de carnaval, música y baile marcaron el inicio de un ciclo que recorre distintas localidades con expresiones del carnaval de las cuatro regiones de Jujuy.

En la localidad de Volcán se realizó el lanzamiento de la segunda edición de Estación Carnaval, una propuesta itinerante que pone en escena la diversidad de manifestaciones carnavaleras de la provincia y articula cultura, tradición y turismo.

La jornada inaugural se vivió con gran participación de comparsas de distintas regiones, junto a copleros y erquencheros de Aguas Calientes, Valle Grande, San Francisco, Yala, Purmamarca, Yavi, Coranzulí y Huacalera. Durante el encuentro se desarrollaron actividades tradicionales como bajada de diablos, chayada de mojón, desfiles y presentaciones musicales.

El cronograma continuará en distintas sedes con las próximas fechas: viernes 6 de febrero en Estación Maimará; sábado 7 de febrero en Estación Tumbaya; martes 10 de febrero en Estación Purmamarca; y viernes 13 de febrero en Estación Tilcara.