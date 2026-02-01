Jujuy te escucha. Sensibilización de la violencia de género en el evento «Verano One» en Alto Comedero

Se realizó una jornada de prevención de la violencia de género en el evento de la Secretaría de Deportes «Verano One» en el barrio Alto Comedero.

En el Parque Urbano y Deportivo de Alto Comedero en el marco del “Verano One” con el Programa “Jujuy te Escucha” acompañamos a la Secretaría de Deportes de la Provincia y a las colonias de vacaciones en una jornada recreativa y de prevención de la violencia de género.

Junto a niños, niñas, juventudes y familias del barrio se compartieron juegos y actividades recreativas promoviendo encuentros de participación y disfrute comunitario donde se brindó información sobre los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia por motivos de género.

En la oportunidad se acercó material para que las personas puedan contar con herramientas que les permitan identificar situaciones de violencia de género ante ciertas modalidades y tipos existentes. Asimismo, los lugares correspondientes donde asistir ante casos de vulnerabilidad.

En el caso del barrio Alto Comedero el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia funciona en Avenida La Intermedia esquina La Almona allí el equipo interdisciplinario acompaña, contiene y asesora a mujeres y personas de la diversidad.

Asimismo, se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona para urgencias o consultas las 24 horas todos los días del año.

Es de destacar que el Consejo Provincial de Mujeres a través del programa “Jujuy te Escucha” buscar incorporar la perspectiva de género en todas las actividades comunitarias, deportivas y recreativas, ya que la prevención de la violencia de género se construye colectivamente a través de información, el diálogo y el compromiso de toda la sociedad.

El objetivo es que las colonias de vacaciones sean entornos saludables, donde todas las actividades se desarrollen en espacios respetuosos, libres de violencia y discriminación.

Participó el Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres.