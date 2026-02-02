Apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional del transporte urbano de pasajeros por ómnibus

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo esta mañana la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° I-02-2025, destinada a la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros por ómnibus de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El acto se desarrolló bajo la fiscalización del escribano Enrique Granara y contó con la presencia de representantes de las secretarías de Hacienda, Servicios Públicos y Obras Públicas, como así también de la Procuración Municipal.

Participaron además los titulares y representantes legales de las empresas oferentes que se presentaron, cumpliendo con cada uno de los pasos requeridos por el proceso licitatorio, y concejales integrantes de la Comisión de Evaluadora.

En esta instancia fueron tres las empresas que presentaron sus propuestas. Concluida la apertura de sobres, el procedimiento continuará con la etapa de análisis a cargo de la Comisión Evaluadora, que tendrá la responsabilidad de examinar la documentación y las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.