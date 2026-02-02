Dique La Ciénaga. Sadir acompañó el cierre del campeonato regional de triatlón en La Ciénaga

La competencia congregó a más de 250 atletas en su quinta fecha. “Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país”, destacó el gobernador.

Jujuy se posicionó como epicentro de la competencia deportiva más importante del NOA en materia de triatlón tras convertirse en la sede de la quinta fecha del Regional. El Carmen congregó a más de 250 competidores y a numerosos turistas, impulsando el deporte y el desarrollo económico local.

El gobernador, Carlos Sadir, acompañó la apertura de la competencia, celebró el fomento al deporte y el crecimiento local que genera. “Es un lindo evento deportivo a nivel nacional”, sostuvo en el inicio de su alocución y destacó el rol de la provincia: “Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país”.

En cuanto al despliegue realizado para el desarrollo de un evento de tal magnitud, Sadir ponderó a las diferentes instituciones del Gobierno que intervinieron para llevar adelante una competencia de relevancia nacional.

Asimismo, se refirió al crecimiento de los deportistas jujeños y ratificó el compromiso con el impulso al deporte como política pública. “Estamos apoyando y acompañando a los jujeños que compiten fuera de provincia, es un honor que nos representen”, sostuvo.

En el cierre, destacó las cualidades que tiene el deporte para el desarrollo personal y social. “Es una actividad fundamental, el deporte es salud, es compañerismo, es trabajo en equipo y es valor para la vida del jujeño”, consideró.

Por su parte, el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, ponderó la realización de la quinta fecha del triatlón en la provincia como “una manera de mostrar a Jujuy por el mundo”. En ese sentido, sostuvo que “estamos a la altura de grandes organizaciones deportivas”.

“Se vienen cosas muy importantes para la provincia”, auguró y adelantó que “este año vamos a tener varios eventos deportivos de primer nivel”, entre los que se cuenta la presencia de la selección argentina de rugby, que enfrentará a Australia el 29 de agosto.

“Jujuy está en crecimiento”, aseguró Calvetti.

La natación marcó inicio de la competencia, se nadó en aguas abiertas en el Dique La Ciénaga sobre un circuito triangular de 750 metros. Luego se pasó a la zona de transición, ubicada en la rotonda del dique, donde se realizó el tramo de ciclismo, aproximadamente 20 kilómetros por Ruta 62 y Ruta 9.

Finalmente, los competidores regresaron al dique para completar el pedestrismo, con un recorrido de 2,5 kilómetros por Ruta 62, ida y vuelta, siendo la culminación de la competencia.