Vivienda. El Ivuj y la Asociación de Personal Legislativo rubricaron un convenio para iniciar 20 nuevos departamentos

Las unidades, que se emplazarán en un terreno de la Legislatura ubicado en el barrio Alto Comedero, estarán destinadas a los afiliados de esa asociación.

En Casa Central se rubricó un convenio entre el IVUJ y la Asociación de Personal Legislativo (APL Jujuy), para dar inicio a la construcción de 20 nuevos departamentos en el barrio Alto Comedero, destinados a afiliados de esa asociación, se da en el marco de las operatorias público-privadas que lleva a adelante el organismo.

Son en total 128 Departamentos e Infraestructura que planea edificar el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), en esta oportunidad, la rubrica corresponde a una primera etapa en la cual se licitarán y construirán las primeras 20 unidades habitacionales en un terreno de la Legislatura de Jujuy.

Durante el acontecimiento, estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez; y la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani, además participaron integrantes de equipos técnicos del instituto y representantes de la asociación.

Paiquez comentó que “este convenio particular es por una etapa de 20 unidades, y a fines del mes de febrero estaremos dando apertura a la licitación pública, luego vendrá la evaluación de la mejor oferta por parte de las empresas, no del mejor precio, sino la mejor oferta y la más conveniente en todo sentido, ya que nosotros tenemos muchísimos parámetros de evaluación en las licitaciones” sostuvo, y aclaró que respecto a los adjudicatarios se analizará “con el aporte de la documentación de los afiliados (de APL Jujuy) a través de la comisión de la Legislatura, allí también empezaremos la evaluación de los futuros adjudicatarios para conformar el ahorro previo, el aporte en pozo”, aclaró el presidente del IVUJ.

Por su parte, Alicia Mamani, secretaria general de APL Jujuy, expresó que las viviendas se emplazarán en un terreno de la Legislatura, y que resulta muy importante que el IVUJ en un breve plazo haya realizado pasos administrativos fundamentales para llevar adelante las viviendas planificadas, al tiempo que agradeció “la buena predisposición del presidente de la cámara, el señor Alberto Bernis, y al Gobernador, que hacen posible la construcción de estas viviendas que vienen a resolver un tema para muchos empleados legislativos que aún no poseen la vivienda”, manifestó.