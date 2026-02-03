Febrero, un mes ideal para disfrutar la naturaleza en el Parque Botánico Municipal

Durante el mes de febrero, el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” se presenta como una excelente opción para vecinos y turistas que eligen disfrutar del verano en contacto con la naturaleza, en un espacio que continúa consolidándose como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Según el Reporte Estadístico Anual 2025, el Parque Botánico alcanzó un movimiento real de 17.410 personas a lo largo del año, sumando visitas recreativas, turísticas, educativas y sociales, lo que representa un crecimiento del 33% respecto al año anterior. Este incremento refleja el creciente interés de la comunidad por los espacios naturales y el compromiso sostenido del Municipio con la preservación ambiental y la educación.

Del total de visitantes,14.550 personas recorrieron el parque con fines recreativos y turísticos, siendo mayoritariamente vecinos de la provincia, mientras que 2.860 asistentes participaron de programas educativos, institucionales y de formación ambiental. Estos datos posicionan al Parque Botánico no solo como un lugar de esparcimiento, sino también como un espacio clave para la concientización sobre la biodiversidad de las Yungas.

En este contexto, febrero se presenta como una oportunidad ideal para visitar el parque, aprovechar sus senderos, conocer su flora y fauna, y participar de las propuestas que invitan a reconectar con el entorno natural. Durante el verano, el Parque Botánico recibe a familias, contingentes y turistas que encuentran en este espacio un ambiente cuidado, educativo y accesible para todas las edades.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se invita a la comunidad a seguir eligiendo el Parque Botánico Municipal durante el mes de febrero, promoviendo el disfrute responsable de la naturaleza y reafirmando el compromiso colectivo con la conservación del patrimonio ambiental de la ciudad.