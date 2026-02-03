Jujuy Phygital, entre los ocho mejores equipos de la Argentina

Con esta participación histórica, la provincia de Jujuy se posiciona oficialmente en el mapa del deporte del futuro, reforzando su perfil innovador.

El primer equipo de jóvenes phygital de Jujuy escribió este fin de semana una página histórica al participar en la Copa Argentina Phygital: Rivals Edition, organizada por DEVA (Asociación de Deportes Electrónicos de videojuegos de la Argentina) y disputada en la Ciudad de Buenos Aires. En una competencia que reunió a los mejores exponentes del país, Jujuy fue la única provincia, además de Buenos Aires, en alcanzar esta instancia nacional, consolidando su lugar entre los ocho mejores equipos de la Argentina.

La participación del equipo jujeño, que fue posible por el apoyo del gobernador Carlos Sadir, significó mucho más que un resultado deportivo: fue la oportunidad de que jóvenes de la provincia vivieran una experiencia inédita en una disciplina que muchos ya definen como el futuro del deporte. Y Jujuy, hoy, ya es parte de ese futuro.

El Phygital representa la fusión perfecta entre los deportes tradicionales y los esports. En esta innovadora categoría, los atletas deben demostrar destreza física en la cancha y habilidades digitales frente a la consola, en un formato que exige preparación integral, reflejos, estrategia y resistencia. Una propuesta moderna, inclusiva y en plena expansión a nivel mundial.

La clasificación fue transmitida por la Televisión Pública y contó con la cobertura del reconocido influencer Markito Navaja, uno de los streamers más relevantes del país, cuya enorme llegada a audiencias jóvenes permitió amplificar el alcance del evento y visibilizar esta nueva disciplina ante miles de espectadores. Además, estuvieron presentes figuras reconocidas como Benja Calero, NS Team, Joaco López y Team Balanza.

A partir de esta histórica participación acompañada por el Gobierno de Jujuy, la provincia se posiciona oficialmente en el mapa del deporte del futuro, reforzando su perfil innovador y su compromiso con el desarrollo de nuevas oportunidades para las juventudes.

El recorrido del equipo está relacionado a la preparación intensa y sostenida en el Club Diablos Azules, el primer club de la provincia que integra deportes electrónicos y actividad física. Un espacio pionero que simboliza el nuevo paradigma deportivo que crece en el territorio jujeño y que refleja el acompañamiento provincial a iniciativas que promueven la innovación, la formación integral y el protagonismo juvenil.