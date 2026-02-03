Promoviendo vínculos saludables. «Verano Seguro» en Abra Pampa: prevención de la violencia de género

Durante la jornada «Verano Seguro» que se realizó en la ciudad puneña se brindó información sobre la prevención de la violencia de género y promoción de derechos.

En el marco de la jornada “Verano Seguro” el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó junto a la Municipalidad de Abra Pampa de una propuesta destinada a promover el cuidado, la buena convivencia y el acceso a derechos a través de la prevención de la violencia de género.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia estuvo a cargo de la difusión de los servicios disponibles para la atención, prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia hacia mujeres o personas de la diversidad sexual acercando a la comunidad herramientas fundamentales para poder detectar situaciones de vulnerabilidad y buscar ayuda inmediata.

El dispositivo en Abra Pampa se encuentra ubicado en Avenida Buenos Aires esquina La Rioja para atención o consultas.

Estas acciones forman parte de una política que buscar fortalecer la prevención de la violencia de género, especialmente en espacios recreativos, comunitarios y de gran concurrencia de personas. La tarea de sensibilización y el acceso a la información tiene como finalidad la construcción de espacios libre de violencia basada en género promoviendo vínculos saludables, respetuosos que garanticen un verano sin discriminación.

Se promocionó además la línea provincial gratuita y confidencial que funciona todos los días del año las 24 horas 0 800 888 4363, brinda información y ante casos de urgencia, asistencia inmediata activando los protocolos correspondientes.»