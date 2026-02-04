Asistencia Directa. Jujuy fortalece la prevención ante inundaciones en el Ramal

Con acciones de prevención ante inundaciones, el Ministerio de Desarrollo Humano entregó equipamiento en El Talar, Vinalito y Calilegua, reforzando la respuesta territorial y el trabajo articulado con los gobiernos locales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Asistencia Directa y Emergencia, dependiente de la Secretaría de Asistencia Directa, se llevó adelante un operativo territorial de prevención ante inundaciones en las localidades de El Talar, Vinalito y Calilegua.

La intervención incluyó la entrega de equipamiento destinado a refugios de evacuación y el relevamiento de situaciones de riesgo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas.

La actividad fue encabezada por la ministra Marta Russo Arriola, acompañada por la directora provincial de Asistencia Directa y Emergencia, Graciela Ortiz, y el trabajador social Sebastián Mattos.

En cada una de las localidades visitadas, las autoridades mantuvieron reuniones de trabajo con funcionarios locales, a fin de analizar la situación actual de cada comunidad, identificar zonas de riesgo y coordinar acciones conjuntas de prevención y respuesta. Estos encuentros permitieron avanzar en una planificación articulada, optimizando recursos y fortaleciendo el abordaje territorial.

De manera particular, en la localidad de El Talar, se realizó un recorrido junto a funcionarios del municipio. En ese marco, se dialogó con las familias damnificadas y se efectuó un relevamiento socio-territorial para atender de manera inmediata las necesidades detectadas.

Estas acciones se enmarcan en la política de trabajo territorial del Ministerio de Desarrollo Humano, que promueve la presencia activa del Estado en toda la provincia, la articulación permanente con los gobiernos locales y la atención directa a las familias, fortaleciendo la prevención, el cuidado y el bienestar comunitario.