El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó el inicio de los Corsos Capitalinos 2026 en Alto Comedero

Con una multitudinaria concurrencia de vecinos, música, color y alegría, comenzaron los tradicionales Corsos Capitalinos 2026 en San Salvador de Jujuy, en una primera noche que tuvo como escenario la Avenida Forestal de Alto Comedero y contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien celebró el inicio de esta esperada fiesta popular.

Más de 60 comparsas desfilaron por la avenida ante el aplauso de familias enteras que se acercaron para disfrutar de un espectáculo cargado de brillo, coreografías y creatividad, consolidando una vez más a los corsos como uno de los eventos culturales más importantes del calendario jujeño.

Durante la jornada inaugural, el intendente Jorge expresó su satisfacción por poder concretar la primera noche pese a la incertidumbre climática que se mantuvo durante el día. “Estuvimos en duda hasta el mediodía con la lluvia, pero el tiempo nos está acompañando. Toda la energía maravillosa de Alto Comedero y de las 60 comparsas que están desfilando ha generado una noche espectacular”, manifestó.

Asimismo, resaltó el crecimiento del evento año tras año y el gran esfuerzo que implica la participación de las agrupaciones. “Hablar de sesenta comparsas es hablar de cerca de tres mil personas que no solo desfilan y bailan, sino que forman parte de un trabajo enorme en coreografías, armado de trajes y creatividad. Cada año se supera”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó el récord de participación de esta edición y remarcó la continuidad del cronograma. “Estamos contentos, es la primera noche en Avenida Forestal. Mañana tendremos la segunda noche y después pasamos al último fin de semana de febrero, que será en Avenida Savio”, indicó.

Córdoba explicó que este año participan más de cincuenta comparsas en competencia y diez invitadas, que se irán presentando a lo largo de las cuatro noches previstas. Además, señaló que habrá premios en efectivo distribuidos en cinco categorías. “Cada vez vienen más comparsas del interior provincial y eso hace que los corsos de San Salvador sean más integrados con el resto de la provincia”, agregó.

En tanto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, brindó detalles sobre el sistema de evaluación y el jurado presente en esta primera noche. “Son tres jurados por noche, en total doce. Hoy contamos con Aníbal Mansilla, Natalia Líquez y Pablo Almirón”, explicó.

Canoniero precisó que se evalúan aspectos como la destreza, vestimenta y coreografía, además del cumplimiento del reglamento oficial. También destacó una particularidad de este año: la incorporación de ballet folclórico dentro de la competencia.

Desde la organización invitaron a la comunidad a continuar participando de esta tradicional celebración, recordando que los corsos se realizan con entrada libre y gratuita