Carnaval. Desarrollo Humano acompañará el Carnaval en Ciudad Cultural con un operativo articulado

El Ministerio de Desarrollo Humano busca garantizar que las personas con discapacidad y sus acompañantes puedan disfrutar plenamente de los eventos masivos.

En el marco de una reunión de logística interministerial, se definieron los protocolos de ingreso, permanencia y asistencia destinados a garantizar que las personas con discapacidad y sus acompañantes puedan disfrutar plenamente de los eventos masivos que se desarrollarán en el Carnavalódromo y en el Carnaval de Los Tekis, que tendrán lugar los días 13, 14, 15 y 16 de febrero en el predio de Ciudad Cultural.

La secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado. El objetivo central de este despliegue es verificar las condiciones de accesibilidad en los puntos de ingreso, garantizar la gratuidad del acceso conforme a la normativa vigente y establecer puntos de asistencia directa dentro del predio.

Durante el encuentro de trabajo se coordinaron aspectos técnicos vinculados a la disposición del terreno, la señalización y la distribución del personal, con el propósito de prevenir inconvenientes en los accesos. En ese sentido, la funcionaria subrayó que la premisa del área es asegurar que el Carnaval se viva de manera sana, segura e inclusiva, respetando el enfoque de derechos que orienta las políticas públicas provinciales.

En relación con los requisitos de ingreso, se informó que las personas con discapacidad deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con el Documento Nacional de Identidad. En aquellos casos en los que el certificado indique la necesidad de acompañante, este contará también con acceso gratuito, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad y espectáculos públicos.

“Queremos garantizar el acceso pleno a los espectáculos, tanto privados como estatales. Durante el Carnaval, el equipo estará presente para asegurar que cada persona portadora del CUD pueda ingresar sin barreras, junto a su acompañante cuando corresponda”, expresó García Goyena.

Esta modalidad de trabajo ya fue implementada con resultados positivos en otros eventos de gran magnitud, como la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A diferencia de espectáculos que requieren inscripción previa por cupos limitados, en el Carnaval se priorizará un ingreso ágil mediante la presentación espontánea de la documentación requerida en los accesos debidamente señalizados.

El personal de la Secretaría de Desarrollo Integral estará presente en el predio, identificado con indumentaria oficial del Ministerio de Desarrollo Humano, cumpliendo tareas de orientación, acompañamiento y resolución de contingencias, tanto para las personas con discapacidad como para sus familias.