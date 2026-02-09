Economía y producción . Abud visitó la provincia del Chaco para fortalecer la cooperación interprovincial

El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy se reunió con autoridades de Chaco con el propósito de generar un espacio de diálogo e intercambio que permita conectar ambas provincias.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, junto al presidente de FogaJuy, Gustavo Leyria, realizó una visita oficial a la provincia del Chaco con el objetivo de conocer el funcionamiento, los objetivos y las principales líneas de trabajo de Fiduciaria del Norte S.A., una herramienta estratégica para el desarrollo económico y financiero de esa provincia.

En el marco de la agenda institucional, se llevaron adelante reuniones de trabajo entre ministros de la provincia de Jujuy y de la provincia del Chaco, con la participación del Coordinador de Gabinete, Dr. Livio Gutiérrez, con el propósito de generar un espacio de diálogo e intercambio que permita conectar ambas provincias y fortalecer los lazos de cooperación gubernamental, especialmente en materia de desarrollo productivo, económico y financiero.

Durante los encuentros, se destacó que la provincia de Jujuy cuenta con el Fondo de Garantías de Jujuy (FOGAJUY) en pleno funcionamiento, y que la visita permitió intercambiar experiencias, analizar buenas prácticas y tomar los aspectos más relevantes del modelo chaqueño, con el objetivo de potenciar y fortalecer las herramientas financieras existentes en Jujuy, ampliando el acceso al crédito para el sector productivo.

Asimismo, se abordaron temas estratégicos vinculados al potencial del ferrocarril, el comercio interprovincial, el corredor bioceánico y su impacto en el desarrollo regional. Como parte de la visita, el ministro Abud recorrió el parque industrial y realizó una visita al Centro Logístico del Puerto de Barranqueras, infraestructura clave para el fortalecimiento logístico y comercial del norte argentino.

Esta visita reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy de impulsar políticas de integración regional, promoviendo el trabajo conjunto con otras provincias para generar más oportunidades de desarrollo, inversión y crecimiento sostenible.