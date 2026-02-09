Orgullo jujeño. Entregaron a Maimará el reconocimiento como uno de los pueblos más lindos del mundo

Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, destacaron nuevamente a Maimará por su patrimonio cultural y turístico.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, entregaron este domingo la placa de Naciones Unidas a la comunidad de Maimará por ser reconocida Best Tourism Villages 2025 por su valor cultural, paisajístico y comunitario.

En la plaza central General San Martín se realizó la ceremonia de entrega de la distinción internacional que ganó la localidad de Maimará en el certamen Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo.

El mandatario provincial afirmó que la presencia del secretario de Turismo de la Nación permite destacar y felicitar la distinción importante para Maimará, considerada uno de los pueblos más lindo del mundo.

“Muy contento de acompañar a todo el pueblo de Maimará, es un lugar fascinante y ahora vamos a seguir acompañando a los emprendedores de esta zona», remarcó.

A su vez, Sadir comentó que fue grato escuchar las vivencias del Carnaval y experiencias en la localidad de la abuela de Maimará, Doña Josefina.

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso con el pueblo en diferentes proyectos. “Junto con la intendenta vamos a seguir trabajando con el mercado, nuevos accesos para la Paleta del Pintor y otras acciones para mostrar este lindo pueblo”, detalló el mandatario.

Por su parte, Daniel Scioli mencionó que “Maimará nos enorgullece a todos los argentinos porque ya dio vuelta al mundo este premio”. Continuando, afirmó que es un pueblo muy especial y ejemplo inspirador para otros que también buscan revalorizar su patrimonio cultural y oferta turística.

El secretario de Turismo y Ambiente agradeció al gobernador por acompañar a los emprendedores y a la identidad de la comunidad. También elogió el trabajo del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia por diversificar la propuesta turística de Jujuy.

Scioli recordó el proceso para declarar la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, impulsado hace más de 20 años cuando fue embajador de Francia en Argentina.

“La Quebrada cambió luego de esa mención y seguramente que Maimará ,elegida como uno de los pueblos más lindos del mundo compitiendo contra 270 pueblos, también tendrá ese gran impulso en su futuro en beneficio de sus habitantes, de la región y de toda la provincia”, concluyó.

La intendenta, Susana Prieto comentó que revivir está distinción junto con la presencia de dos autoridades importantes es destacar el gran esfuerzo y el compromiso diario que tiene la comunidad de Maimará.

“Agradecida con el Gobierno de la provincia de Jujuy, el Ministerio de Turismo que siempre nos están guiando para que podamos seguir trabajando y apostando al turismo”, afirmó.

Por último, subrayó que esta segunda distinción motiva a redoblar los esfuerzos y continuar acompañando a la comunidad. “Vamos a mantener nuestra identidad cultural, tal como venimos cuidándola hasta ahora”, se comprometió.

Estuvieron presentes, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos y el director de turismo de Maimará, Luis Zerpa.