Inclusión. Desarrollo Humano habilita la inscripción al Centro Deportivo Social y Cultural

El Ministerio de Desarrollo Humano informa que se encuentra abierta la inscripción al Centro Deportivo Social y Cultural destinado a personas con discapacidad mayores de 18 años.

Con el objetivo de consolidar espacios de inclusión, autonomía y participación activa, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, comunica que se encuentra habilitada la inscripción al Centro Deportivo Social y Cultural para el ciclo 2026.

El Centro está orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos, promoviendo propuestas deportivas, recreativas y culturales para jóvenes y adultos con discapacidad. Se trata de un espacio diseñado para compartir, aprender y fortalecer la vida en comunidad.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en el Ministerio de Desarrollo Humano, ubicado en avenida Bolivia 2571, barrio Los Huaicos, en el horario de 8:00 a 12:30. El equipo técnico brinda asesoramiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso administrativo.

Asimismo, se encuentra disponible la modalidad digital a través del siguiente enlace: https://forms.gle/vfNUuXVTy4hS4aPt9

Para formalizar la inscripción se deberá presentar:

• Fotocopia de DNI

• Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

• Ficha médica completa. Descargar en el siguiente enlace: https://goo.su/tVPw

• Electrocardiograma actualizado

Estos requisitos permiten garantizar condiciones adecuadas y seguras para el desarrollo de las actividades.