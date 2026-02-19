Noticias de Jujuy

El Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de servicio por tareas de mantenimiento

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 1, ubicado en la intersección de Iguazú y Santiago del Estero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, permanecerá fuera de servicio a partir del día de la fecha y por un lapso aproximado de 72 horas.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y responde a la realización de tareas de mantenimiento con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema.

Desde el municipio solicitaron a los usuarios habituales tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos previstos.
Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restablecido con normalidad

También podría interesarte
Jujuy

Palacio. La Casa de Gobierno de Jujuy se ilumina de color verde

Jujuy

Informe Anual 2025. El CINDAC realizó 704 búsquedas de personas durante el 2025 en…

Jujuy

Recorrido. Educación fortalece el trabajo territorial con una recorrida institucional…

Jujuy

Producción. Gobierno de Jujuy, presente: fuerte acompañamiento al sector productivo

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.