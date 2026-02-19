Informe Anual 2025. El CINDAC realizó 704 búsquedas de personas durante el 2025 en Jujuy

En la ocasión se destacó el trabajo sostenido e interinstitucional del organismo, único en el país, y reconocido por representantes y organismos internacionales por su capacidad de articular múltiples actores para garantizar respuestas rápidas.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro presentó el Informe Anual 2025 ante referentes del Comité Directivo del Comité de Actuación ante Búsquedas de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC), en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N° 6.185.

El informe dio cuenta de un total de 704 denuncias que implicaron la activación inmediata del protocolo de búsqueda en todo el territorio provincial. Como resultado, 702 personas fueron encontradas, permaneciendo dos búsquedas activas al 31 de diciembre de 2025.

Durante la reunión se ponderó el accionar del organismo para garantizar respuestas rápidas ante situaciones de desaparición de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la diversidad. Actualmente, el sistema permite resolver los casos en un promedio menor a 12 horas.

De acuerdo con la Ley Provincial N° 6.185, el Comité Directivo del CINDAC está integrado por el Consejo Provincial de Mujeres —que ejerce su presidencia— junto a los Ministerios de Seguridad, Salud, Desarrollo Humano, Gobierno y Justicia, y la Secretaría de Comunicación del Poder Ejecutivo, además del Ministerio Público de la Acusación. Desde 2025, el Ministerio de Educación se incorporó como organismo colaborador permanente.

Entre los principales avances del año, se destacó el trabajo específico con niñas, niños y adolescentes, que permitió reducir del 74% al 68% el porcentaje de búsquedas en este grupo poblacional, considerado de mayor vulnerabilidad. En ese marco, se reafirmó la importancia de fortalecer las estrategias preventivas desde un abordaje articulado con familias, instituciones y comunidad.

Participaron del encuentro el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, junto al Ayudante Fiscal, Agustín Oroza; el Procurador General Adjunto, Diego Chacón y la Secretaria de Procuración, Patricia Fuentelsaz; el Secretario de Salud Mental, Agustín Yécora; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, junto a la Directora de Niñez, Mariela Gloss; la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Squicciarini; la coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, Natalia Navarro Pedrazza, junto a la Crio. Nora Tastaca, a cargo de Unidad de Búsqueda.

Por el Consejo Provincial de Mujeres acompañaron la presentación el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; el director provincial de Abordaje Integral de las Violencias, Leonardo Fernández; la directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás; y la coordinadora de Promoción de Derechos, Victoria Zerpa.

