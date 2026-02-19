Palacio. La Casa de Gobierno de Jujuy se ilumina de color verde

En el Día Mundial del Colangiocarcinoma, el objetivo es acompañar como gesto de apoyo y esperanza a los pacientes y sus familias.

Con motivo del Día Mundial del Colangiocarcinoma, este jueves 19 de febrero Casa de Gobierno, y otros edificios públicos, iluminarán sus fachadas de color verde en apoyo a la campaña #IluminaEnVerde, una iniciativa que invita a acompañar como gesto de apoyo y esperanza hacia los pacientes y sus familias.

La iniciativa, promovida por la Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI) de España, busca promover la concientización social y la calidad de vida de las personas afectadas por colangiocarcinoma y otros tumores de la vía biliar, una enfermedad poco frecuente y altamente agresiva.

“Cada luz verde encendida representa visibilidad, esperanza y compromiso con la salud y la investigación”, explican desde la organización, sosteniendo que “cada organismo que se suma a la campaña, se suma también a una red internacional de ciudades e instituciones comprometidas con la concienciación sobre el cáncer biliar”.

Cabe remarcar que en Argentina son numerosos los edificios y monumentos que han comprometido su participación junto a ILOGI (Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal) una ONG local que coordina la participación en dicho país.

Para mayor información sobre el Día Mundial del Colangiocarcinoma y la campaña #IluminaEnVerde pueden ponerse en contacto con [email protected].