Palacio. La Casa de Gobierno de Jujuy se ilumina de color verde

La Casa de Gobierno de Jujuy se ilumina de color verde

En el Día Mundial del Colangiocarcinoma, el objetivo es acompañar como gesto de apoyo y esperanza a los pacientes y sus familias.

Con motivo del Día Mundial del Colangiocarcinoma, este jueves 19 de febrero Casa de Gobierno, y otros edificios públicos, iluminarán sus fachadas de color verde en apoyo a la campaña #IluminaEnVerde, una iniciativa que invita a acompañar como gesto de apoyo y esperanza hacia los pacientes y sus familias.

La iniciativa, promovida por la Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI) de España, busca promover la concientización social y la calidad de vida de las personas afectadas por colangiocarcinoma y otros tumores de la vía biliar, una enfermedad poco frecuente y altamente agresiva.

“Cada luz verde encendida representa visibilidad, esperanza y compromiso con la salud y la investigación”, explican desde la organización, sosteniendo que “cada organismo que se suma a la campaña, se suma también a una red internacional de ciudades e instituciones comprometidas con la concienciación sobre el cáncer biliar”.

Cabe remarcar que en Argentina son numerosos los edificios y monumentos que han comprometido su participación junto a ILOGI (Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal) una ONG local que coordina la participación en dicho país.

Para mayor información sobre el Día Mundial del Colangiocarcinoma y la campaña #IluminaEnVerde pueden ponerse en contacto con [email protected].

