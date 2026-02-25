Noticias de Jujuy

Convocatoria pública para cubrir puestos en un programa de Infraestructura Educativa

Jujuy
Se trata de dos puestos de supervisor/a de gestión ambiental y social en la Coordinación del Programa BCIE de la Secretaría de Infraestructura Educativa.

La Coordinación del Programa BCIE dependiente de la Secretaría de Infraestructura Educativa convoca a participar de la evaluación para cubrir dos puestos de “Supervisor/a de Gestión Ambiental y Social” a fin de desempeñar funciones en la misma, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), según los Términos de Referencia de Contratación, acordados conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La documentación obligatoria para presentar se detalla a continuación:

“Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Acepto que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida/Currículum Vitae y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación.”

– Se solicita que la hoja de vida sea confeccionada siguiendo los ítems requeridos en el perfil del puesto a cubrir (Punto 7 del TDR).

– Al informar título de grado detallar: Institución que lo expide, título que otorga y fecha de egreso. Igual información para los otros títulos obtenidos (postgrados) en caso de tenerlos.

– Al informar la experiencia, indicar la institución y fechas «desde» y «hasta» en el puesto especificado, para así demostrar la experiencia exigida en el TDR.

III. Título que acredite la formación académica requerida en el/los perfiles/es del puesto/s a cubrir.

VII. Anexos adjuntos a los Términos de Referencia correspondiente al puesto a cubrir (Anexo 1 “Carta de Presentación/Expresión de Interés” y Anexo 2 “Declaración Jurada -Contrapartes Prohibidas BCIE”).

Al momento de la postulación el consultor deberá completar el Formulario Planilla de Inscripción al cual podrá acceder ingresando al siguiente Link: https://forms.gle/ENfBkemvtwTstQ1E8 . En el mismo se solicitará documentación que respalde su hoja de vida (obligatorias u opcionales).

Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato digital al correo electrónico [email protected] . La misma se recepcionará hasta las 23:59 hs. del día jueves 05 de marzo de 2026.

El adjudicatario se seleccionará aplicando la Política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE) y sus normas de aplicación.

Toda consulta previa a la presentación se podrá realizar en el correo antes mencionado.

Los postulantes deberán contar con disponibilidad para cumplir sus funciones y viajar al interior de la Provincia.

Aquellas postulaciones que se remitan fuera de término o que no presenten la documentación requerida, se tendrán como no presentadas.

Para acceder a los Términos de Referencia correspondientes al puesto a cubrir, deberá ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Oslco6LTIkUh2wssJN4LRexOWty6orAT?usp=sharing

Finalizando, se hace saber que, en caso de resultar seleccionado, se deberá presentar,

dentro de los cinco días de ser notificado, la siguiente documentación en formato papel:

