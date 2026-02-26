Avanzan acciones interinstitucionales para fortalecer el Proyecto MATTEO en el Nivel Inicial

Se realizó un encuentro que reunió a Recursos Hídricos, al Equipo Técnico Pedagógico de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables y a representantes de la Secretaría de Gestión Educativa.

Con el propósito de evaluar cómo se viene desarrollando el Proyecto Monitoreo Automático del Tiempo en la Tropósfera en Escuelas y Organismos (MATTEO) en Jujuy y proyectar nuevas acciones para su fortalecimiento durante el ciclo lectivo en curso, se llevó adelante una jornada de trabajo que reunió a equipos de Recursos Hídricos, al Equipo Técnico Pedagógico de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables y a representantes de la Secretaría de Gestión Educativa.

El encuentro estuvo encabezado por la directora de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia, quien dio la bienvenida a los equipos y remarcó la importancia de seguir construyendo propuestas que acompañen a las instituciones desde los primeros años, promoviendo entornos escolares más saludables y cuidados.

El Proyecto MATTEO es una iniciativa educativa, científica y de extensión que se implementa en instituciones de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades. A través de la instalación de estaciones automáticas de medición, se monitorean variables meteorológicas en tiempo real, permitiendo trabajar pedagógicamente el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos hídricos, fortaleciendo el aprendizaje científico desde edades tempranas.

En una primera instancia se compartieron los avances del Proyecto MATTEO en jardines de toda la provincia, a partir de experiencias concretas desarrolladas en las instituciones. El intercambio permitió visibilizar el trabajo que se viene realizando, analizar su impacto y fortalecer el abordaje articulado entre las distintas áreas involucradas.

Por parte de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables participó María José Gloss, junto a referentes de Recursos Hídricos como Marta Pereira y Cecilia Coronel, quienes aportaron herramientas técnicas y líneas de trabajo para seguir profundizando las acciones vinculadas al cuidado del agua y el ambiente en el ámbito educativo.

En la segunda parte de la jornada se avanzó en la construcción de acuerdos y acciones conjuntas orientadas a fortalecer la implementación del Proyecto MATTEO durante todo el año, con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar prácticas que promuevan hábitos saludables desde edades tempranas.

Estos espacios de trabajo conjunto reflejan el compromiso de las áreas del Ministerio de Educación con una educación integral, basada en el acompañamiento permanente a las instituciones y en políticas públicas que se construyen desde el territorio, con diálogo y articulación.