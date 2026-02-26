Noticias de Jujuy

Comienzan los talleres en el Centro Cultural Héctor Tizón

Jujuy

El Centro Cultural Héctor Tizón, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, anunció el inicio de sus talleres 2026 e invitó a vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy a sumarse a las propuestas artísticas y recreativas que comenzarán en marzo.

Ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 1302, el espacio municipal renueva su compromiso de promover el arte, el bienestar y el encuentro comunitario, con actividades destinadas a distintas edades y niveles.

Yoga
A cargo de la profesora Melina Cid Conde.
Martes y jueves de 16 a 17 horas.
Inicio: 3 de marzo.

Dibujo Experimental
A cargo del profesor Marcos Osácar.
Martes de 10 a 12 horas y jueves de 18 a 20 horas.
Inicio: 3 de marzo.

Biodanza
A cargo de la profesora Agustina Pachtman.
Jueves de 10 a 12 horas.
Inicio: 5 de marzo.

Folklore
A cargo de la profesora Micaela Maldonado.
Principiantes: martes de 9 a 10 horas.
Avanzados: jueves de 9 a 10 horas.
Inicio: 10 de marzo.

Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios como ámbitos de formación, expresión y participación, donde la comunidad puede encontrarse para aprender y compartir experiencias a través del arte y el movimiento.

Las personas interesadas pueden acercarse al Centro Cultural para obtener más información e inscribirse en las actividades.

También podría interesarte
Jujuy

Educación. Ofrecimiento de cargos docentes vacantes de Nivel Inicial

Jujuy

Acto. 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy

Jujuy

Seguridad. El gobernador Carlos Sadir entregó drones de última generación a la…

Jujuy

Quebrada. El Tren Solar recibió al equipo Personal Flow en una jornada de tecnología…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.