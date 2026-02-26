Estado en territorio. Trabajo articulado para abordar situaciones de vulnerabilidad

La ministra Marta Russo Arriola junto a equipos técnicos participó de la capacitación virtual para la correcta implementación del relevamiento nacional de personas en situación de calle preparatorio al Censo 2026.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se garantiza la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos federales para la implementación del relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle a partir de la capacitación virtual oficial desarrollada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.

La instancia formativa constituyó un hito operativo clave dentro del proceso preparatorio del Censo 2026, ya que permitió unificar criterios técnicos, fortalecer competencias profesionales y asegurar estándares de intervención homogéneos en todo el territorio provincial.

La jornada estuvo destinada a los equipos técnicos que integrarán el operativo en Jujuy, incluyendo personal de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, la Coordinación de Observatorio y áreas operativas como Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y la sociedad civil.

Durante la capacitación se profundizaron aspectos vinculados a metodología de abordaje, protocolos de entrevista, resguardo y protección de datos sensibles, criterios de sistematización de la información y enfoque de derechos en el trato hacia personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La correcta recolección y sistematización de datos permitirá dimensionar con mayor precisión la problemática, identificar trayectorias de vida, detectar situaciones críticas y optimizar la asignación de recursos públicos, consolidando políticas basadas en evidencia.

Durante el año 2025, el trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, Defensa Civil, la Policía de la Provincia, SAME 107, y demás integrantes del COE, permitió institucionalizar protocolos conjuntos ante situaciones de vulnerabilidad extrema, consolidando un esquema de intervención integral con presencia territorial, y coordinación interinstitucional.