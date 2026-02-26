Quebrada. El Tren Solar recibió al equipo Personal Flow en una jornada de tecnología y territorio

La recorrida formó parte de su agenda en Jujuy y les permitió conocer de primera mano el funcionamiento del primer tren solar de Latinoamérica.

En el marco del relanzamiento de la icónica campaña La Llama que Llama, el equipo creativo y directivos de Personal Flow realizaron una visita especial al Tren Solar de la Quebrada, una de las experiencias turísticas y tecnológicas más innovadoras del país.

Durante la visita, el equipo pudo interiorizarse sobre el Tren Solar, su propósito, la infraestructura tecnológica del tren y la experiencia integral que viven los pasajeros a bordo. El recorrido permitió intercambiar miradas sobre el valor de generar contenidos y proyectos que dialoguen con el territorio, combinando innovación, cultura y nuevas narrativas.

Desde el Tren Solar destacaron la importancia de recibir a referentes del mundo audiovisual y digital, reafirmando el posicionamiento de Jujuy como escenario natural para grandes producciones y como territorio donde la sostenibilidad deja de ser discurso para convertirse en acción concreta. La visita dejó en claro que hoy las marcas buscan experiencias auténticas. El Tren Solar no es solo un medio de transporte: es una plataforma de contenidos en movimiento, un símbolo de transición energética y una postal viva de la identidad jujeña.

Así, mientras la llama vuelve a “llamar” en formato serie, el Tren Solar sigue avanzando, demostrando que el futuro del turismo se construye con innovación, conciencia ambiental y una profunda conexión con el paisaje.