Secretaría de Energía. Jujuy Iluminada: energía que fortalece con alumbrado público eficiente a barrios de toda la provincia

Jujuy Iluminada, programa de alumbrado público eficiente de la Secretaría de Energía, avanzó en su 3° etapa en 11 ciudades, y sigue con más despliegue.

“Jujuy Iluminada”, el programa provincial de alumbrado público eficiente de la Secretaría de Energía que inició en 2022, avanzó en los últimos de 2025 meses con recambio de luminarias en barrios de once ciudades de Jujuy, logrando una transición histórica hacia el alumbrado público eficiente en la Provincia.

En los últimos meses, “Jujuy Iluminada” realizó el reemplazo de 1.094 luminarias en ciudades las ciudades de Caimancito, Calilegua, El Carmen, Fraile Pintado, La Mendieta, Monterrico, Palpalá, Pampa Blanca, Perico y Tilcara, compartió Mario Pizarro, secretario de Energía.

El funcionario también informó que, actualmente, en la capital provincial, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el Programa trabaja en el reemplazo de un total de 2.641 luminarias. Las obras se dividen en dos: por un lafo, el recambio de 1.000 Catenarias, que son luminarias colgantes y requieren reacondicionamiento de la estructura hacia la colocación de postes; y, por otra, el recambio de 1.641 luminarias con brazos.

“La tarea requiere muchas veces, como en el actual caso de San Salvador de Jujuy, la desinstalación del sistema de iluminación obsoleta, de luminarias suspendidas por medio de un cable sobre el centro de la calle, y la instalación de un sistema de iluminación con red de alumbrado público nuevo, nueva postación y nuevo artefacto de alumbrado público, sujeto al brazo”, describió Pizarro.

Los barrios intervenidos con este tipo de obra en la capital son: B° Chijra, con 336 luminarias; B° Ciudad de Nieva, con 320 luminarias; B° Cuyaya, con 180 luminarias; y B° Mariano Moreno, con 164 luminarias, informó el secretario.

“Las obras que reemplazan luminarias de tecnología vieja, de vapor de sodio, mercurio, artefactos de baja eficiencia y no aptos para alumbrado público, se dan en los barrios: Alto Comedero, con 328 luminarias; B° San Pedrito, con 329 luminarias; B° Cnel Arias y Alto Gorriti, con 328 luminarias; B° Villa San Martin, Villa Belgrano y Punta Diamante, con 328 luminarias reemplazadas; B° Cuyaya, con 235 luminarias; B° Bajo La Viña, con 9 luminarias de 100w; B° El Arenal, con 51 luminarias; y Villa Jardín de Reyes, con 33 luminarias de 100w”.

El programa de alumbrado público eficiente inició en 2022, con la adquisición de 53.000 luminarias LED que se instalaron en la provincia, en espacios de las ciudades centrales e incluyendo pueblos dispersos de quebrada y puna.

Durante 2025, en su 2da etapa, en la primera parte recambió luminarias en numerosos barrios de las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro de Jujuy y se extenderá a Libertador General San Martín, Calilegua, Fraile Pintado y Puesto Viejo. En la segunda parte, prosiguió también en San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro y Libertador, y sumó a barrios de Perico, El Carmen, Caimancito, La Esperanza, Palma Sola, Rodeíto y El Piquete.