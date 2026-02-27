Noticias de Jujuy

Presencia activa en el ámbito fiscal. 143° Reunión del Comité Ejecutivo de Responsabilidad Fiscal

Manteniendo su enfoque en la sostenibilidad fiscal, sesionó el Comité Ejecutivo, conformado por referentes de CABA y de las distintas provincias argentinas.

Con modalidad mixta, presencial y virtual, se realizó en Buenos Aires la Reunión N° 143 del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, siendo la primera sesión del año celebrada con la nueva integración del cuerpo. Dicho organismo está compuesto por los representantes de C.A.B.A. y de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, San Juan y Tucumán.

Entre las diferentes acciones del Orden del Día, se dictaminaron los informes sobre las evaluaciones de Cierre 2024 y de los Presupuestos 2026, elevándose al Consejo Federal para su tratamiento en la próxima reunión.

También se mencionaron las tareas ejecutadas y el seguimiento de los asuntos en trámite, destacándose el plan de trabajo 2026 que incluye además de las evaluaciones y seguimientos, la asistencia a municipios, continuación del trabajo iniciado en materia de Gasto Tributario, entre diversos puntos tratados.

Además, se dispone la continuidad de las reuniones mensuales regionales y trimestrales para el relevamiento de información de política salarial, mantener y ampliar vínculos con organismos de responsabilidad fiscal a nivel global y con instituciones afines a nivel nacional e internacional, diseñar e implementar una herramienta informática para la gestión de datos de gastos en personal y otros.

Más información en responsabilidadfiscal.gob.ar

