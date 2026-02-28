La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó la reapertura de la pileta del Club Independiente

Con la presencia del secretario de Desarrollo Humano del municipio, Rodrigo Altea, el histórico Club Atlético Independiente (CAI) celebró la reapertura de su pileta semiolímpica, que permanecía cerrada desde junio de 2023 por desperfectos técnicos.

Durante el acto, Altea destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de la ciudad. “Es un club emblemático que está cerca de cumplir los 100 años, ubicado en la zona centro, en la parte más antigua de nuestra ciudad. Estas actividades nos marcan el camino y nos llevan a repensar el apoyo a los clubes. Tienen un enorme rol de contención y acompañamiento para los vecinos, y desde el Estado tenemos la obligación de colaborar con esta labor social y comunitaria”, expresó.

El funcionario también manifestó su satisfacción por la recuperación del natatorio, “es un gusto poder ver esta pileta refuncionalizada, una pileta en la que seguramente la gran mayoría de los jujeños, por lo menos de mi edad, ya nadamos”.

Por su parte, el presidente del Club Independiente, Diego Martinich señaló que la reapertura representa la concreción de un objetivo planteado durante el segundo semestre del año pasado. “La pileta estaba cerrada desde junio de 2023 y la situación económica del club, como la de muchos otros, era muy difícil. Tuvimos que usar la imaginación y articular con instituciones públicas y privadas hasta que, finalmente, con el esfuerzo conjunto, logramos la reparación, puesta en valor y óptimo funcionamiento del natatorio”, afirmó.

En este sentido, destacó el trabajo conjunto con ACDES, empresa que participó en la recuperación de la infraestructura. “Ya están abiertas las inscripciones a través de las redes del club y de ACDES. Desde el lunes la pileta comenzará a funcionar a pleno”, anunció.

Martín Méndez, socio fundador de ACDES, explicó que la obra implicó un gran desafío técnico. “Cuando llegamos, la pileta llevaba tres años cerrada. Recuperarla desde lo arquitectónico y tecnológico fue un desafío muy importante”, indicó.

Méndez detalló que se conformó una alianza entre tres instituciones: el Club Independiente, ACDES y CIAF, que aportará el know-how para la gestión diaria del natatorio, incluyendo la organización de clases y actividades.

La pileta es semiolímpica, cuenta con seis andariveles y medidas reglamentarias para competencias. En ese marco, adelantaron que en agosto el club será sede de una fecha del calendario oficial de natación, marcando así el regreso del natatorio a la actividad competitiva.