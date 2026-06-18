Proyectos ambientales para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

La Dirección General de Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con el Ente Autárquico Permanente dieron inicio a una serie de encuentros con el objetivo de debatir, diseñar e implementar proyectos ambientales durante y después de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En esta primera etapa participaron 150 alumnos quienes plantearon temáticas ambientales en la ciudad y algunos proyectos amigables con el ambiente durante la FNE y posteriormente su aplicación en las escuelas y la ciudad.

Sobre este tema, Silvina González Diez, directora General de Ambiente, detalló que durante el primer encuentro ambiental participaron los integrantes de la comisión estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, “fue un acercamiento a los jóvenes y el ambiente con el objetivo de generar conciencia ambiental para que luego sean multiplicadores de información y generadores de proyectos ambientales para la ciudad”.

A su turno, Belén Sumbaino, integrante de la Dirección de Economía Circular, explicó que junto a Emilia Vaira se reunieron con el Ente Autárquico Permanente, “esta propuesta surgió para tratar temas ambientales en la Fiesta de los Estudiantes con el objetivo que el cuidado de la naturaleza sea transversal a todas las acciones que se desarrollan, estamos iniciando este proceso con la Comisión Estudiantil 2026 y participaron alrededor de 150 jóvenes. Esperamos continuar con estos encuentros periódicamente y que surjan proyectos y que luego sean implementados en la FNE y simultáneamente en las escuelas”.

Seguidamente, desde la Dirección de Economía Circular, manifestaron que durante el encuentro hubo una primera etapa de intercambio de ideas sobre el ambiente, cuales son las problemáticas que se observan en la ciudad y sobre la Fiesta Nacional de los Estudiantes en relación a la cuestión ambiental, “surgieron ideas e iniciativas que sería bueno profundizar para que esta fiesta sea sustentable y amigable con el ambiente. Además, hubo una etapa de cine ambiental que invita a la reflexión y a la importancia de la participación de los jóvenes en el cuidado de la naturaleza”.