El Registro Civil de Jujuy recuerda la obligatoriedad de renovar los DNI formato «libreta celeste»

La vigencia de estos documentos caduca este año, considerando que fueron emitidos hasta el 2011.

Con el compromiso de garantizar la plena vigencia de la identidad de todos los jujeños, el Registro Civil de la Provincia informa a la comunidad sobre la necesidad de proceder a la actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) formato «libreta celeste» (con tarjeta inserta).

El director del organismo, Octavio Rivas, detalló que, emitido hasta el año 2011, cuenta con una validez de 15 años. «Aquellos documentos emitidos entre 2009 y 2011 cumplen su ciclo de vida útil este año 2026. Es fundamental que cada ciudadano verifique la fecha de vencimiento impresa en su propio ejemplar y realice el recambio a la brevedad», señaló.

“Insto a la población a no postergar este trámite, ya que contar con el documento vencido impide el normal ejercicio de los derechos civiles y ciudadanos, generando complicaciones en trámites bancarios, administrativos, viajes y toda gestión que requiera una identificación válida”, remarcó el funcionario.

Para facilitar la renovación, el organismo puso a disposición los siguientes canales:

• Atención vespertina: Se mantiene el horario extendido de 14:30 a 19:30 horas en las oficinas de Casa Central (San Salvador), Nueva Terminal, Calilegua, Monterrico, San Pedro y El Carmen. Si bien el sistema de turnos está disponible, la atención es inclusiva: los ciudadanos que se presenten espontáneamente serán atendidos por orden de llegada, integrándose al cronograma de turnos emitidos.

• Operativos territoriales: Para descentralizar el servicio, los camiones del Registro Civil recorren la provincia realizando renovaciones, reposiciones y cambios de domicilio, con visitas confirmadas en el Paseo de las Plantas (todos los sábados) y en localidades como Tres Cruces y Santa Catalina, entre otras.

• Costos: el valor del DNI común es de $10.000, mientras que el servicio de «DNI exprés» tiene un costo de $26.000.

• Medios de pago: En línea con la modernización de los sistemas administrativos, el Registro Civil únicamente acepta pagos mediante modalidades electrónicas, garantizando mayor seguridad y transparencia en la recaudación.

• Agilidad: el sistema de impresión se encuentra normalizado, permitiendo que el DNI común llegue en tiempo y forma, y el servicio de «DNI exprés» cuente con una demora reducida de solo 7 días.

El Registro Civil de Jujuy reafirma su vocación de servicio, trabajando con un Estado presente que garantiza el acceso a la identidad como pilar fundamental para el desarrollo de una comunidad más justa e inclusiva.