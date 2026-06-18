Aprobaron la creación del “Programa Integral de Coordinación Deportiva por Distritos”

Asimismo, también se dio curso favorable a la Ordenanza Nº 8278/26, referente a crear el Digesto Jurídico de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que tiene por objetivo el ordenamiento, la sistematización, la consolidación normativa, la actualización permanente y la publicidad del derecho positivo municipal vigente en la Ciudad.

Una vez finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Ingresaron muchísimos proyectos, no solamente del Ejecutivo, sino también de los distintitos concejales. Se aprobaron muchas ordenanzas, creo que podemos destacar entre ellas la creación del Programa de Coordinación Deportiva por Distritos en nuestra ciudad, un proyecto de la concejal Carabajal, el cual se trabajó bastante en comisiones”.

En este sentido, Millón añadió: “Se sumó la posibilidad de tener equipos multidisciplinarios, porque hay que tener en cuenta la ventaja que tiene el Municipio de tener esa descentralización de llegar a todos los barrios y, sobre todo, a través del deporte que es algo muy bueno para la sociedad. También nos tiene que dar la responsabilidad de poder detectar distintas situaciones que pueden estar vinculadas al consumo problemático o la violencia, entonces es poder utilizar como vector también este desarrollo deportivo y mejorar las condiciones en general”.

Con respecto a la creación del Digesto Jurídico Municipal, resaltó: “Esto es muy importante, ya que cuando tenés un número muy importante de ordenanzas, es necesario sistematizarlas y determinar cuáles están vigentes y cuáles no. También una especie de formato para el dictado de las mismas, esto no solamente va a facilitar el trabajo de redacción, sino también de búsqueda, más allá que en el sistema y en la página del Concejo Deliberante se puede acceder a ellas”. Y continuó: “Con el Digesto se van a empezar a dejar afuera aquellas que ya están derogadas y reemplazadas por nuevas”.

En el transcurso de la sesión, también se aprobó la Ordenanza Nº 8282/26, referida a imponer el nombre “Reconquista de Jujuy” al Estadio Municipal de Hockey con césped sintético emplazado en el Parque Alberdi y que será inaugurado en breve. Sobre este tema, Gastón Millón remarcó: “Me parece muy buena idea poner en valor, ustedes saben lo que me gusta el tema de la historia, pero poner un hecho que normalmente no es reconocido, lo que fue ese 21 de marzo de 1813, que va a ser el nombre del nuevo estadio de hockey”, concluyó.

Otros temas

También se aprobó declarar de Interés Patrimonial el edificio del Cine Teatro Alfa, ubicado en calle Patricias Argentinas, mediante Ordenanza Nº 8281/2026.

Además, aprobaron las minutas Nº 30/2026 y 31/2026 mediante las cuales, respectivamente, se declara “Ciudadano Destacado” al arquitecto Pedro Ramos, por su compromiso con la comunidad, contribución a la revalorización y refuncionalización de edificios emblemáticos de la ciudad, y al arquitecto Carlos “Cantucho” Antoraz, por su trayectoria profesional y su pionera labor en la revalorización de la arquitectura regional y la bioconstrucción en el norte argentino.

Por último, se aprobó la Minuta 32/2026 que declara de Interés Cultural la jornada de prevención “Maratón 4 km corramos, juntos, consumo cuidado: más vida, menos riesgo”, a realizarse la semana del 26 de junio en el distrito Alto Comedero.