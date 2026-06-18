Capacitan a referentes barriales en escucha social y comunitaria para fortalecer el trabajo territorial

La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Salud Integral y Género en el marco del Programa Comunidad Saludable junto al dispositivo El Escuchadero, inició el ciclo de capacitación en Escucha Social y Comunitaria para la Acción, destinada a referentes sociales y líderes comunitarios del distrito Alto Comedero. La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Casa de la Historia y Cultura “Jorge Cafrune” con destacada participación de asistentes.

Al respecto, la directora de Políticas Publicas de Alto Comedero, Patricia Moya, explicó, “es una propuesta que consta de cuatro encuentros que se desarrollarán cada quince días en el Cafrune, con el objetivo de brindar herramientas a los líderes comunitarios que permitan fortalecer la escucha activa y el acompañamiento de las demandas que surgen los barrios”.

Luego se refirió a la importante participación y el interés por la iniciativa, “ya que es una formación destinada a líderes comunitarios para facilitar la escucha en las acciones que ellos realizan a diario. La jornada permitió visibilizar una gran demanda y este es solo el inicio de un proceso del trabajo territorial conjunto” y agradeció el acompañamiento de las Direcciones de Salud Integral y de Género, junto al equipo del Escuchadero, por su aporte en la capacitación.

Por su parte, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández explicó que en el marco del Programa Comunidad Saludable y a través de la primera experiencia en capacitación sobre Escucha social y Comunitaria para la acción, se invitó a todos los referentes barriales del distrito Alto Co0medero para participar de los encuentros”. Y añadió “el objetivo es fortalecer el contacto permanente con los vecinos y vecinas, convirtiéndose en actores clave para detectar necesidades y fortalecer los vínculos comunitarios”. Además, adelantó que la propuesta continuará replicándose en distintos sectores de la ciudad, puntualizó.

Sobre el primer módulo, Mariana Vargas, integrante de la dirección, hizo referencia a la importancia de una escucha activa y el rol de quienes cumplen funciones de acompañamiento en diferentes instituciones y organizaciones comunitarias. También adelantó, “que en los próximos encuentros se trabajarán dinámicas lúdicas y contenidos vinculados a las habilidades y el perfil que debe desarrollar o cumplir una persona que escucha y orienta a los vecinos que solicitan el servicio”.

Finalmente, destacó, “la actividad busca que los participantes puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus ámbitos de trabajo, promoviendo acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento del contacto con las personas que se acercan, preguntan y manteniendo una permanente relación y contacto con ellos”, puntualizó Vargas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vtcgllHYcTA