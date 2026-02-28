Stand lúdico e informativo en la Peatonal Belgrano por el Día Mundial de la Obesidad

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar del Stand Lúdico e Informativo que se realizará el próximo miércoles 4 de marzo, de 09:00 a 12:00 horas, en la Peatonal Belgrano.

La propuesta es organizada por la Dirección de Salud Integral y Género, a través del Programa de Salud y Calidad de Vida – Alimentación Consciente y Saludable, con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de información accesibles para toda la comunidad.

La obesidad es una problemática de salud pública que atraviesa todas las edades y que no solo impacta en el peso corporal, sino también en la calidad de vida, en la salud emocional y en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, el stand ofrecerá información, orientación y actividades participativas pensadas para reflexionar y aprender en un entorno dinámico y cercano.

Desde el municipio destacaron la importancia de construir espacios de diálogo y concientización que permitan abordar la temática desde una perspectiva integral, promoviendo el autocuidado y la prevención.

Se invita a vecinos y vecinas a acercarse, participar, realizar consultas y aprovechar este espacio pensado para construir salud de manera colectiva. Porque hablar de obesidad no es señalar, es PREVENIR.