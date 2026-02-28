Turismo. Sadir consolidó al turismo y la cultura como pilares del crecimiento de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir presentó un balance de gestión con cifras históricas en turismo y cultura.

En el marco de la apertura del 165° Período de Sesiones Legislativas, el gobernador Carlos Sadir presentó un informe integral donde el turismo y la cultura se consolidaron como pilares estratégicos para el crecimiento de la provincia.

En materia de política turística de Estado, se destacó la ejecución del proyecto “Destino Jujuy+”, el cual contempla una inversión de USD 70 millones con el objetivo de fortalecer los destinos para que sean “más verdes, innovadores, creativos y equipados”, posicionando a Jujuy como un destino inteligente y tecnológicamente avanzado. Esta iniciativa forma parte de un plan de financiamiento mayor por un total de USD 230 millones para los próximos cuatro años.

El apoyo al sector privado se manifestó a través de un esquema de alivio fiscal que incluyó la reducción de alícuotas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,6% para servicios de alojamiento en hoteles y similares prestados en la provincia, y al 1,75% para agencias de viajes con establecimiento principal en Jujuy. Asimismo, se establecieron reducciones de hasta el 50% y 25% para actividades clave como la hostelería, agencias de viaje y transporte. Para garantizar un crecimiento coordinado, se anunció la creación del Consejo Productivo de Jujuy (COPROJ), un espacio donde las cámaras turísticas tendrán voz directa junto al Gobierno.

En cuanto a infraestructura, se proyectan para este año 35 obras por un total de 59 mil millones de pesos destinadas a edificios patrimoniales como iglesias y espacios turísticos. Se destaca especialmente la inversión de $850.000.000 en Purmamarca para mejorar la Planta El Molino y ampliar redes de agua, respondiendo al “alto crecimiento que tiene la localidad” producto de su atractivo internacional.

El balance del año 2025 arrojó cifras históricas con la recepción de más de 1.400.000 turistas, lo que permitió fortalecer 28.000 puestos de trabajo y sostener una conectividad aérea del 80% durante todo el año. Se anunció que en abril de 2026 se sumarán tres vuelos semanales de Flybondi a Córdoba. Por su parte, el Tren Solar de la Quebrada transportó a más de 56.000 pasajeros durante 2025.

La modernización del sector incluyó la digitalización del Registro Único Provincial de Enoturismo y la señalética de la Ruta del Vino, con gestión de créditos turísticos integrada a través de la App “Tu Jujuy”, consolidando un ecosistema digital unificado. El Registro de Guías Turísticos alcanzó los 96 inscriptos, un incremento del 23% respecto al año anterior, en el marco de la Ley N°6308.

En el ámbito del posicionamiento global, Jujuy consolidó la “Ruta de los Cielos” tras obtener la certificación Starlight en la categoría Sendero Turístico, sumando centros de observación astronómica en Susques y Olaroz Chico. A nivel territorial, se impulsó la Gestión Municipal para el desarrollo local y el Sistema de Scoring Municipal para medir el crecimiento del sector en municipios consolidados, en desarrollo y emergentes. Monterrico fue incorporado como municipio turístico.

Maimará fue reconocida como uno de los pueblos más lindos del mundo en el certamen Best Tourism Villages de la ONU, tras la postulación que incluyó también a Yala, Yaví y El Fuerte. El mandatario subrayó que se trabajará para mitigar los efectos de la sobreexposición turística y resguardar la identidad cultural y el patrimonio del pueblo. Además, Mina Pirquitas, Cusi Cusi, San Pedro, La Quiaca, Abra Pampa, San Antonio y Monterrico adhirieron a la Ley de Alojamientos Turísticos 5737, que regula la actividad en toda la provincia.

En el plano internacional, Jujuy presidió el VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, con presencia de gobernantes, empresarios y expertos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, promoviendo iniciativas conjuntas de turismo sostenible y posicionándose como nodo estratégico de rutas comerciales y logísticas regionales.

En el eje cultural, la Ciudad de las Artes se presentó como un hito finalizado que ya alberga a más de 1.244 estudiantes. Este espacio cuenta con edificios propios y modernos para la Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”, la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”, la Escuela de Teatro “Tito Guerra”, el Profesorado de Artes del IES N°4 y la Escuela de Cine ENERC. Por otro lado, la gran obra del Centro Cultural Lola Mora alcanzó un 95% de avance edilicio y un 65% en su proyecto exterior que incluye accesos, adoquinado e iluminación.

El Cabildo de Jujuy reafirmó su importancia como espacio cultural, institucional y comunitario de referencia con más de 150.000 visitantes, registrando un público compuesto por residentes jujeños (41,8%), turistas de Buenos Aires (40,2%), del resto de América —Canadá, EE.UU., Uruguay, Bolivia, Perú y Chile— (9,8%) y de Europa y Asia (8,2%).

La gestión cultural del último período incluyó más de 700 acciones en toda la provincia, con la participación de 1.080 artistas y más de 980.000 espectadores. Se destacaron programas descentralizados como “Arte en Territorio”, que llegó a 12 localidades con festivales itinerantes y asistencia técnica en festividades patronales y aniversarios; el “Corredor de Murales”, desarrollado junto a muralistas jujeños y municipios; y “Capillas Musicales”, con 45 conciertos realizados en las cuatro regiones de la provincia para poner en valor los templos provinciales.

Finalmente, el gobernador anunció que Jujuy será sede de la Feria Nacional de Ciencias (Etapa 2) del 19 al 23 de octubre bajo la temática Arte, proyectó la integración de la “Vieja Terminal” al Paseo Pachamama y confirmó la histórica creación del Museo Provincial de Arte, el primer espacio específico para resguardar formalmente el patrimonio pictórico e histórico de la provincia.