Avanza la obra de pavimentación que dará mayor fluidez a la avenida Forestal en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con los trabajos de pavimentación de la calle La Mendieta, en Alto Comedero, en el marco de una obra destinada a mejorar la oxigenación, desahogo y fluidez del tránsito sobre la avenida Forestal. De no mediar inconvenientes climáticos, los trabajos podrían concluir en un plazo estimado de entre 60 y 70 días.

La obra fue inspeccionada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, y el titular de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri .Durante la recorrida por calle La Mendieta, el intendente Jorge destacó: “No paramos. Seguimos con el impulso que nos dio la pavimentación de la avenida Yuto en dos etapas. Ya vamos a superar el convenio con la Provincia, en el sector donde se produce la intersección de las avenidas con esta nueva etapa en La Mendieta”.

Asimismo, explicó que se sumarán doce cuadras más de pavimento que se incorporarán a este sector, permitiendo una mayor fluidez vehicular y descomprimiendo la avenida Forestal. “Hace algunos años pensábamos que iba a ser suficiente, pero el importante crecimiento del sector, sumado al transporte urbano, nos impone poner en agenda nuevas intervenciones”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, precisó que los trabajos dan continuidad a la pavimentación que se realizó en avenida Yuto, tal como se había proyectado en las dos etapas anteriores. “Primero habilitamos la conexión de la avenida Yuto hacia el sector superior e inferior mediante un convenio con la Provincia, que nos cedió un terreno para extenderla hasta Olimpia Barrionuevo. Ahora avanzamos con la vinculación entre Forestal, Yuto y La Mendieta, además de sumar dos arterias adicionales: Gronda y Hermanos Lemoines”, detalló.

Montiel indicó que las obras se ejecutan bajo modalidad mixta —en hormigón y pavimento flexible— y que, pese a las lluvias, los trabajos continúan. “Se trata de intervenciones complejas, ya que debemos reparar el cien por ciento de los cordones cuneta debido a las características del suelo de Alto Comedero. Luego avanzamos con la pavimentación en una sola etapa”, explicó. El plazo de obra es de 90 días a partir del 1° de febrero, aunque, si las condiciones climáticas acompañan, podría finalizar antes de lo previsto.

Finalmente, Iván Meri destacó el trabajo conjunto desde la Delgación con la Secretaría de Obras Públicas y señaló que la obra beneficiará directamente a los vecinos, mejorando la transitabilidad y el escurrimiento del agua durante la temporada de lluvias. “Estamos muy contentos por este esfuerzo que lleva adelante la Municipalidad con recursos propios para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/G20HPLiU_jM