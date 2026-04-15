Gestión. Educación fortalece su rol frente al bullying y grooming

Se presentó un plan para abordar la convivencia como una política educativa prioritaria.

Equipos técnicos pedagógicos de distintas dependencias del Ministerio de Educación participaron de un encuentro clave con la Oficina de Escucha y Protección Grooming y Bullying para el abordaje de situaciones de bullying y convivencia escolar en establecimientos educativos de la provincia.

La Oficina de Escucha y Protección Grooming y Bullying presentó las funciones del área y su modalidad de trabajo, destacando la necesidad de profundizar y fortalecer las articulaciones interinstitucionales, ya que el desafío no es solo intervenir, sino también sistematizar, articular y sostener políticas integrales que pongan en el centro el cuidado y las trayectorias educativas de todos los estudiantes.

También, junto al Equipo ABA-Anti Bullying Argentina, Candelaria Irazusta impulsó el Plan de Convivencia Escolar “Convivir para Aprender”, que propone abordar la convivencia como una política educativa prioritaria, entendiendo que no hay aprendizaje posible sin entornos seguros.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; las directoras Julieta Yamín (Acompañamiento Integral Educativo), Silvia Jerez (Educación Secundaria), Viviana Villegas (Educación Primaria), Carolina Lui Saravia (Educación Inicial) y Sara Salum (Educación Privada).