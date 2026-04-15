Agenda semanal . Cultura en 7 días: propuestas y actividades en todo Jujuy del 16 al 22 de abril

La agenda cultural en Jujuy para la semana del 16 al 22 de abril despliega un abanico de propuestas que recorren toda la geografía provincial.

Desde festivales tradicionales en la Puna hasta teatro de vanguardia en la capital, la programación de la agenda cultural invita a jujeños y turistas a disfrutar de nuestra cultura e identidad. Las propuestas se extenderán por toda la geográfica de Jujuy.

Jueves 16 de abril

La actividad comienza en Mina Pirquitas con una importante intervención de muralistas locales desde las 09:00 horas. En la capital, la mañana se inicia con el ciclo de teatro en Ciudad de las Artes presentando la obra “Cualquier cosa menos amigos”. La noche del jueves será de gala: el Teatro Mitre abre su temporada con la pieza “Mi querido Señor Mozart”, mientras que el Centro Cultural Tizón ofrecerá un concierto de música de cámara a cargo de Carlos René Domínguez a las 21:00 horas.

Viernes 17 de abril

En la región de las Yungas, la ciudad de Libertador General San Martín propone una tarde de cine al aire libre en la Plaza Central a las 17:00 horas. Por su parte, San Salvador de Jujuy concentrará su oferta musical con presentaciones de la Escuela Superior de Música en el Centro Cultural Jorge Accame a las 20:00 horas, y el ciclo “Música en la Estación” en la Vieja Estación de Trenes a las 21:00 horas.

Sábado 18 de abril

El sábado la agenda se diversifica. Calilegua celebrará el Primer Encuentro Intercultural de las Yungas a las 19:00 horas, mientras que en la Quebrada, precisamente en Juella, se llevará a cabo una feria y trueque de productores desde la mañana. En la capital, la propuesta nocturna incluye Stand Up con la comediante “La Quipi” en el centro Macedonio Graz y un tributo musical en la zona de Alto Comedero cerca de la medianoche.

Domingo 19 de abril

Es el día de las grandes festividades populares. Susques recibirá a los visitantes con la undécima Feria del Trueque y el Festival El Andino desde las 08:30 horas. En Tambillos, departamento Cochinoca, tendrá lugar el Festival del Cordero y la Copla. En San Salvador, la tradición gaucha se hace presente con el Gran Fogón en la Federación Gaucha y el festival “Homenaje a San Salvador” en la Vieja Estación, con la actuación destacada de Iván Ruiz y Jasy Memby.

Lunes 20 de abril

La semana inicia con espacios de formación en el Centro de Arte Joven Andino, donde se dictará el taller de técnicas mixtas para artistas y aficionados a partir de las 18:00 horas.

Martes 21 de abril

La Casa de las Letras abre sus puertas para el taller de canto con caja a las 18:00 horas, mientras que el Centro de Arte Joven Andino continúa con su formación teatral para adultos a las 19:00 horas.

Miércoles 22 de abril

El cierre de la agenda semanal tendrá como protagonista a Puesto Viejo con las celebraciones de la Fiesta de San Expedito desde las 20:00 horas. En la capital jujeña, el grupo de autores locales se reunirá en la Casa de las Letras para compartir sus producciones literarias.

Esta variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de las festividades que definen nuestro territorio.