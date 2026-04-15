Recorrida. Trabajo en territorio: visitas a escuelas de Perico

En el marco de una agenda territorial orientada a fortalecer el vínculo directo con las comunidades educativas y acompañar de manera cercana su desarrollo.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, recorrió distintos establecimientos de Perico, donde mantuvo encuentros con equipos directivos, docentes y familias.

En la Escuela Nº 374 “9 de Julio” de Santo Domingo, observó las tareas de mantenimiento que se ejecutan mediante el trabajo articulado con una cooperativa local, bajo la supervisión del municipio.

Asimismo, estableció contacto con directivos de la Escuela Provincial Agrotécnica N°7 «Ing. Ricardo J. Hueda”, para potenciar propuestas educativas vinculadas a la producción y el desarrollo de prácticas formativas.

En la localidad de Las Pampitas, mantuvo un encuentro con padres y familias para abordar temáticas relativas a las condiciones edilicias y de mantenimiento generales.

De esta manera, el ministerio consolida una política educativa centrada en el acompañamiento permanente, el fortalecimiento institucional y la construcción colectiva de respuestas que promuevan mejores oportunidades para estudiantes de toda la provincia.