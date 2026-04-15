Inclusión. Palpalá: charla informativa sobre Ley de Emergencia en Discapacidad

Durante el encuentro, se brindó información detallada sobre el alcance e implicancias de la normativa nacional, con el objetivo de fortalecer el conocimiento del marco legal vigente y su impacto a nivel local, promoviendo una mayor accesibilidad a derechos y herramientas institucionales.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, y en articulación con el municipio de Palpalá, llevó a cabo una charla informativa sobre la Ley Nº 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

En este marco, la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, se refirió al contexto actual, caracterizado por desafíos significativos en materia social. Asimismo, se proporcionó orientación específica sobre los canales y organismos correspondientes para la actualización de datos y la regularización de prestaciones para personas con discapacidad.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social de Palpalá, Mariela Dafne Segovia, destacó y agradeció la predisposición de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a su equipo técnico, para la concreción de la jornada.

En la misma línea, puso en valor el trabajo articulado con el Gobierno provincial, subrayando la importancia de sostener y ampliar estas instancias de capacitación en todo el territorio, con el objetivo de informar, acompañar y fortalecer a las personas con discapacidad.

Estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a la garantía efectiva de derechos, la promoción de la inclusión y el acceso equitativo a información estratégica para la comunidad.