Agenda semanal . Los centros y espacios culturales de Jujuy presentan su agenda

Los espacios de la capital provincial proponen una amplia agenda en distintos puntos de San Salvador de Jujuy.

Los centros y espacios culturales de la capital jujeña despliegan esta semana una agenda que articula inauguraciones, propuestas de formación artística y actividades institucionales que combina opciones gratuitas y aranceladas, pensadas para distintos públicos y niveles de experiencia.

Centro Cultural Culturarte, continúa con la muestra “Personajes” del artista Miguel Vaca, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo con entrada libre y gratuita, de 08:00 a 20:00 horas.

En paralelo, la propuesta formativa suma dos instancias a cargo del mismo artista: el Taller de Técnica de Dibujo (jueves 16) y “Interpretación Simbólica del Guernica” (viernes 17), ambos de 15:00 a 18:00 horas, con participación gratuita.

Como parte de la agenda institucional, el viernes a las 10:00 horas se realizará la entrega de libros a los ganadores del VIII Certamen Literario Provincial 2026. El centro está ubicado en San Martín esquina Sarmiento.

Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), en Alvear 534, el C.A.J.A. inaugurará este jueves 16 a las 19:30 horas la muestra colectiva “T’IKRAY”, que permanecerá en exposición hasta el 11 de mayo.

La programación también pone el acento en la formación, con el Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos (jueves 16 y martes 21) y el Taller de Dirección Creativa Musical (jueves 16), ambos de 19:00 a 21:00 horas.

De cara a la próxima semana, se incorporan el taller de Técnica Mixta (lunes 20) y “Crecemos Pintando” (miércoles 22). Todas estas propuestas son aranceladas.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, el espacio alberga la muestra “Tejido y Territorio” de Eulalia Villafañe y ofrece, de lunes a viernes, visitas guiadas que invitan a recorrer la historia de Macedonio Graz.

Entre las actividades destacadas, el jueves 16 a las 16:00 horas se dictará el taller de cerámica “Manos que crean” (arancelado). El viernes 17 a las 19:30 horas se desarrollará el encuentro “Mujeres Creando en Escena”, con entrada gratuita.

Además, el miércoles 22 tendrá lugar una transmisión especial en vivo de “Mañanas Informadas”, en el marco del 60° aniversario de Canal 7 de Jujuy. La casa se encuentra en Lamadrid esquina Güemes.

Casa de las Letras, ubicada en calle Belgrano sostiene su línea de talleres con propuestas que combinan formación y encuentro. El jueves 16 se dictarán el Taller de Quechua (arancelado) y el Taller de Lectura (gratuito).

La semana siguiente continuará con el taller gratuito “El canto con caja” (martes 21) y la reunión del grupo JA (Jujeños Autores), el miércoles 22, ambas actividades de 18:00 a 20:00 horas.

Sala Silvetti, se encuentra en Canónigo Gorriti 295 puede visitarse la muestra “Paisajes de la colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy”, con entrada libre y gratuita, en el horario de 08:00 a 20:00 horas

Los espacios culturales de la capital sostienen así una programación constante que no solo amplía el acceso a bienes culturales, sino que también fortalece los circuitos de formación y producción artística local.