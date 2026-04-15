Asistencia alimentaria. Comer en Casa: se realizarán entregas de unidades alimentarias en Laguna de Tesorero

Las personas titulares del programa deben tener el documento de identidad original y las personas discapacidad el Certificado Único (CUD) o carnet que acredite su condición.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que el lunes 20 de abril llevará a cabo la entrega directa de las unidades alimentarias a familias titulares del programa Comer en Casa de la localidad Laguna de Tesorero, del departamento Doctor Manuel Belgrano.

El operativo se llevará a cabo en el horario de 9:00 a 17:00 horas, con la modalidad puerta a puerta, por lo que el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) se trasladará hasta esa zona para llevar adelante la distribución.