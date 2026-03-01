Cultura y Turismo. Multitudinaria celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy

La segunda edición del Año Nuevo Chino se realizó este sábado en la explanada de Casa de Gobierno en Jujuy y convocó a una multitud.

Durante más de cinco horas, vecinos de distintos puntos de la capital de Jujuy y turistas participaron de una jornada que combinó cultura, gastronomía y espectáculos al aire libre, el año nuevo chino es un evento que sigue creciendo en nuestra provincia.

El Ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, afirmó que este evento es uno de lo más convocantes en la provincia de Jujuy donde se festeja el año nuevo chino en familia.

Desde temprano, el público comenzó a llegar y el espacio quedó colmado. Hubo danzas tradicionales como el dragón y el león, música en vivo y exhibiciones culturales que mantuvieron el movimiento constante en el microcentro.

Multitudinaria celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy

Los puestos gastronómicos en Jujuy fueron uno de los sectores más concurridos. La oferta de comida típica generó largas filas y un importante nivel de ventas para emprendedores y comerciantes vinculados a la actividad. También se registró mayor circulación en locales de la zona.

El Año Nuevo Chino —conocido como Festival de la Primavera— marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunar y es una de las celebraciones más importantes en distintos países del mundo. En Jujuy, la propuesta volvió a mostrar capacidad de convocatoria y se consolida como una actividad cultural que suma público año tras año.

Desde la organización destacaron que la asistencia superó las previsiones iniciales y que la jornada se desarrolló con normalidad y amplia participación familiar.

Con esta segunda edición, el evento refuerza su lugar dentro de la agenda cultural provincial y confirma el interés de la comunidad por propuestas abiertas y multiculturales.