Red comercial. INPROJUY entregó nuevos reconocimientos en el marco del Plan de Incentivo a las Ventas

La iniciativa busca destacar el compromiso, la dedicación y el desempeño de las agencias oficiales en todo Jujuy.

En el marco de sus políticas de fortalecimiento de la red comercial, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó adelante una nueva entrega de reconocimientos correspondientes al Plan de Incentivo a las Ventas, una iniciativa que busca destacar el compromiso, la dedicación y el desempeño de las agencias oficiales en toda la provincia.

Durante la jornada, fueron distinguidas dos agencias que lograron sobresalir por sus ventas. En primer lugar, la Agencia N° 42, ubicada en la zona de la Terminal de la capital jujeña, recibió un premio estímulo de $250.000. Asimismo, la Agencia N° 208, del barrio Chijra, fue reconocida con un incentivo de $350.000, en mérito a su destacado nivel de ventas.

Desde INPROJUY se felicitó a los agencieros premiados y se destacó la importancia de continuar promoviendo este tipo de acciones que no solo impulsan la actividad comercial, sino que también fortalecen el vínculo con la red de ventas, considerada un pilar fundamental del sistema de juego de apuestas oficial.

Asimismo, desde INPROJUY se hace especial hincapié en la promoción del juego responsable, particularmente en lo que respecta a la protección de menores de edad, un aspecto prioritario dentro de la política institucional.

Se recuerda que está estrictamente prohibido el acceso y la participación de menores en juegos de azar, siendo responsabilidad compartida entre el organismo, los agencieros y la comunidad garantizar el cumplimiento de esta normativa.

En este marco, se promueve una mirada integral que no solo contempla el control, sino también la concientización y la prevención, entendiendo que el juego debe ser siempre una actividad recreativa, desarrollada en entornos seguros y regulados.

En este sentido, el organismo reafirma su compromiso con el crecimiento del sector, impulsando herramientas que contribuyan tanto al desarrollo económico de las agencias como a la consolidación de prácticas responsables en la comercialización de juegos de azar.