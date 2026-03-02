¿Se viene el «rejunte» en la Legislatura? Morone mandó a libertarios, K e izquierda a armar un interbloque

En los pasillos de la Legislatura, el aire se corta con una gillette. Tras el discurso del gobernador Carlos Sadir en la apertura de sesiones, el diputado provincial Adriano Morone no anduvo con vueltas y les tiró un «gancho» directo al mentón de la oposición.

Sin vueltas y con la guardia alta, Morone aseguró que, a la hora de las críticas, la Libertad Avanza (LLA), el kirchnerismo y la izquierda terminaron siendo «exactamente lo mismo».

Para Morone, la coincidencia de diagnósticos entre sectores que, en teoría, están en las antípodas ideológicas, es para alquilar balcón. «Podrían armar un interbloque juntos, porque en definitiva son lo mismo», disparó el legislador de Jujuy Crece, chicaneando con la idea de una «ensalada rusa» legislativa donde los extremos se tocan.

Morone y el «blooper» ideológico de los libertarios

Lo que más le dolió al oficialismo, y que Morone se encargó de ventilar, es la actitud de los seguidores de Milei en la provincia. Resulta que Sadir anunció baja de impuestos, fomento a las inversiones y modernización del Estado —música para los oídos de cualquier liberal de pura cepa—, pero los libertarios locales prefirieron ponerse la camiseta de la contra.

«Frente a las medidas de reducción de impuestos, temas que en el discurso la LLA dice defender, esperaba algún reconocimiento, pero terminaron diciendo lo mismo que la izquierda y los K», subrayó Morone, dejando en evidencia que, en el barro de la política jujeña, el amor por las ideas se pierde cuando hay que marcar la cancha.

Inversiones vs. «Pura Declamación»

El diputado Morone no se quedó sólo en la chicana del interbloque. También sacó pecho por la gestión de Sadir, recordando que el plan de vuelo del Ejecutivo incluye:

Obra pública con fondos propios.

Equilibrio fiscal a rajatabla.

Baja impositiva para que el sector privado deje de asfixiarse.

Para Morone, es incomprensible que la oposición se quede en la «queja fácil» en lugar de acompañar medidas que generan empleo genuino. «Jujuy necesita responsabilidad política y una oposición seria, no un coro que repite el mismo libreto para quedar bien en la foto», sentenció.

La moneda está en el aire y el desafío de Morone quedó picando en el área: ¿se animarán libertarios, kirchneristas y zurdos a blanquear el supuesto “romance” legislativo o seguirán jugando a las escondidas mientras el oficialismo les marca la agenda?