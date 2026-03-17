Avanza la digitalización. Modernización de trámites digitales a través del sistema GDE

La implementación del sistema GDE en el Consejo Provincial de Mujeres promueve la modernización y prácticas responsables con el medio ambiente

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa avanzando en el proceso de modernización de los trámites digitales mediante la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en articulación con el área de Modernización de la Provincia.

Esta herramienta representa un paso clave hacia la digitalización de los procesos administrativos permitiendo optimizar tiempos administrativos, mejor la organización garantizando mayor agilidad, eficiencia y sostenibilidad.

La incorporación del sistema GDE no solo contribuye a la despapelización y al cuidado del medio ambiente, sino que garantiza el acceso equitativo a los trámites, incorporando una mirada interseccional que contemple las diversas realidades de la ciudadanía.

En este sentido la digitalización se consolida como una política estratégica que impacta directamente en la calidad de atención y en la accesibilidad de los servicios, cumpliendo su principal objetivo que es eliminar el uso del papel.