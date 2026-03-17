Mesas extraordinarias para estudiantes recursantes de Educación Secundaria

Podrán inscribirse los estudiantes de 1° año que adeuden hasta cuatro espacios curriculares y estudiantes de 2° a 5° año con hasta tres espacios curriculares pendientes de acreditación.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, comunica que se habilitará un turno extraordinario de examen destinado a estudiantes no promovidos de Nivel Secundario, que tengan la posibilidad de acceder al curso inmediato superior.

Según lo establece la mencionada normativa, solo podrán rendir uno de ellos con el fin de promover al curso inmediato superior.

Las inscripciones para esta instancia evaluativa se realizarán los días 19 y 20 de marzo en las instituciones educativas de gestión estatal, privada, social, municipal y/o cooperativa.

La evaluación se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo, sin suspensión de actividades áulicas para el resto de los estudiantes del Nivel.