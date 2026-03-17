Niñez y Adolescencia. Fortalecimiento institucional en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal

Los organismos intervinientes acordaron continuar profundizando las instancias de articulación con el Poder Judicial para mejorar estrategias de intervención y acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Poder Judicial con el objetivo de fortalecer la articulación institucional en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Durante el encuentro se acordó continuar profundizando las instancias de articulación interinstitucional entre los organismos involucrados, a fin de optimizar las estrategias de intervención y el acompañamiento a adolescentes que atraviesan situaciones vinculadas al sistema penal juvenil.

Abordaje interdisciplinario

La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y contó con la participación de los equipos interdisciplinarios del programa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, profesionales del Centro de Admisión, del Dispositivo Socioeducativo y del área de Medidas Penales en Territorio.

Por parte del Poder Judicial participaron integrantes de la Oficina de Protección de Derechos, la Dra. Carolina Bidondo y la psicóloga Lucrecia Oviedo, quienes informaron que se encuentran iniciando un relevamiento institucional y manifestaron su interés en conocer en profundidad el funcionamiento del programa y los dispositivos con los que cuenta la Secretaría.

En ese marco, durante la jornada se realizó una presentación del programa de penal juvenil, detallando los espacios existentes, su ubicación y las funciones que cumple cada dispositivo. Asimismo, se expusieron las acciones de prevención y el programa de abordaje destinado a adolescentes no punibles que actualmente se ejecuta desde el área.

Como parte de la agenda de trabajo, las autoridades y equipos técnicos realizaron visitas a los distintos dispositivos para conocer su funcionamiento y relevar necesidades vinculadas al fortalecimiento del sistema de atención.