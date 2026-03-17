San Antonio. Finalizaron con éxito las obras de mejoras estratégicas en la planta potabilizadora Los Morados

Agua Potable de Jujuy concluyó el operativo para optimizar el ingreso a la planta mediante un mecanismo de corte diseñado para evitar picos de turbidez.

Agua Potable de Jujuy finalizó con éxito las obras de mejoras estratégicas en la planta potabilizadora Los Morados. Estos trabajos, fundamentales para el sistema de potabilización, consistieron en la optimización del ingreso a la planta mediante un mecanismo de corte diseñado para evitar picos de turbidez.

Las instalaciones permitirán realizar limpiezas integrales del acueducto (desde la toma hasta la planta), lo que mejora el proceso de potabilización y evita el desperdicio de agua por desagüe.

El operativo, que inició en la tarde del lunes y finalizó en horas de la madrugada, contó con la supervisión de la Gerencia Operativa, Logística, Jefatura de la Unidad de Alto Comedero y personal de acueductos.

Cabe destacar que, gracias a que las cisternas se mantuvieron a niveles óptimos, el servicio de agua potable en el departamento San Antonio no sufrió interrupciones durante los trabajos.